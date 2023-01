Continúan denuncias contra aseguradoras

A pesar de la creación del Simulador de Seguros para Autos, mismo que se diseñó para tomar mejores decisiones en el momento de obtener uno, en la realidad las aseguradoras siguen siendo un dolor de cabeza para los usuarios.

El pasado 20 de noviembre de 2022, un hombre en estado de ebriedad que manejaba un Mercedes Benz se estampó en la parte trasera del automóvil de Christian Enrique González Arreola, el cual estaba estacionado.

El responsable del accidente no sufrió un solo rasguño y contaba con un servicio de cobertura amplia de la empresa Inbursa. En un principio los representantes de la aseguradora fueron amables y tramitaron todo para arreglar el vehículo dañado que Christian adquirió de segunda mano —y aún no termina de pagar.

Los vehículos fueron llevados al corralón, pero fue en ese momento cuando comenzó el viacrucis, pues Christian tuvo que insistir los siguientes días para que trasladaran su unidad al taller mecánico. Para ello transcurrieron entre 15 a 20 días.

Aunque Christian ha estado al pendiente y ejerciendo presión, a la fecha, Seguros Inbursa no ha dado solución al caso y el automóvil siguen sin arreglar, “la responsabilidad, en principio, es de Inbursa, pues no es posible que con tanta lana que le entra, no pueda brindar un servicio eficiente, de calidad. La neta tampoco es para que uno ande rogando por un servicio que ya está pagado. ¡No se vale, Inbursa!”, externó el afectado.

González Arreola espera que Inbursa deje la omisión, pues en todo caso se trataría de un engaño que a todas luces no es legal, “que cumpla y me entreguen mi carrito en buenas condiciones. Bien reparado”.

El denunciante dijo que el vehículo es necesario en sus quehaceres como reportero, además de ser el medio de transporte para trasladar a sus hijos y su madre, una mujer adulta mayor.

La denuncia pública de Christian motivó a que más personas den a conocer las peripecias que pasan con este tipo de aseguradoras que incumplen con lo que ofrecen desde sus plataformas digitales.

De acuerdo con la Condusef, solo tres de cada 10 autos en circulación cuentan con un seguro, con el riesgo económico y jurídico que eso implica para el dueño y terceros afectados, al margen de que desde el primero de enero de 2019 es obligatorio tener seguro.