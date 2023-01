Artistas, promotores y creadores de Chiapas no han estado exentos de los fraudes vía telefónica, donde un supuesto funcionario les ofrece trabajo en espacios como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Entre los testimonios más recientes está el de una productora creativa radicada en San Cristóbal de Las Casas, quien prefirió omitir su nombre. Compartido que hace unos días recibió el ofrecimiento para un puesto en Bellas Artes, por medio de una llamada telefónica del número 551 653 1137.

“Una mujer que llamó presentándose como María Elena Gonzáles de RR. HH., me dijo que estaban por abrir una escuela de Bellas Artes en San Cristóbal y que estaban buscando un director para abrir la segunda semana de febrero”, relató.

Con mucha fluidez, la mujer al teléfono le habló de algunos programas federales, talleres y las funciones que desempeñaría en el puesto, “y usa otros nombres conocidos del medio para sonar creíble y establecer confianza”.

Pero en la conversación la delincuente le comentó que la contratación debía ser inmediata, “el trabajo que propone es una verdadera maravilla, buen sueldo, prestaciones increíbles, capacitaciones, etc.; durante la charla es amena, agradable y elocuente”.

La productora dijo que le ofrecieron, incluso, capacitaciones vía Zoom, pero lo extraño comenzó cuando le habló del porcentaje que absorbería el sindicato”.

“Eso me pareció completamente absurdo y cuando me pidió entrar a la aplicación del banco para revisar que la cuenta estaba a nombre del Inbal, me pareció todavía más sospechoso”.