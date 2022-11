Lucha por igualdad de mujeres es por igualdad de todos: Sheinbaum

Con mirada firme, rostro amable y ataviada con trajes típicos de Chiapas, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), jefa de Gobierno de la Ciudad de México y una de las favoritas para la candidatura presidencial de Morena, visitó la ciudad de Tuxtla Gutiérrez este fin de semana. Cuarto Poder la entrevistó en exclusiva, en uno de los momentos más álgidos previos a la definición de la sucesión gubernamental de 2024. Esta es la entrevista:

—Estamos hoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con una invitada muy especial. Es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo la recibe Chiapas?

Muy contenta, la verdad, con un muy buen recibimiento. Muy contenta y es un privilegio estar aquí con ustedes.

—Es muy importante el papel que está haciendo la mujer en el mundo y aquí le ha tocado a usted encabezar el de Mexico, ¿cuáles son las dificultades y los aciertos del trabajo que realiza una mujer, y en este caso, usted a lo largo de su trayectoria?

Lo primero, como mujer, es nunca dejarse vencer, siempre confiar en una misma y saber que se puede salir adelante y al mismo tiempo aliarse con otras mujeres y con otros hombres, y tener la posibilidad de llegar a donde uno quiere llegar, pero acompañado de convicciones y de ideales. Aquí no solamente es la lucha por la igualdad de las mujeres, sino la lucha por la igualdad en nuestro país. Históricamente, sobre todo en años anteriores a que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador, se profundizó terriblemente la desigualdad. Eso es lo que nos mueve y hoy, además, estamos en un momento especial porque hay nueve gobernadoras mujeres, siete son de nuestro movimiento. Hasta 2018 solo había habido seis gobernadoras en toda la historia; hoy, al mismo tiempo, somos nueve gobernadoras. Hay una mujer que es la que nos cuida, que es la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) del país. Hay una mujer que encabeza esta estabilidad económica en todo el país que es la gobernadora del Banco de México (Banxico); hay mujeres diputadas igual que los hombres, en la misma proporción; senadoras, igual que los hombres en la misma proporción; muchas presidentas municipales y eso es muy importante para las niñas. Hoy hay una astronauta mujer joven que ha viajado al espacio, mexicana. Entonces, eso para las niñas abre un panorama completamente distinto al que vivimos nosotras y al que vivieron nuestras madres.

—En este rubro, ¿qué se ha hecho en Ciudad de México, doctora? ¿Cómo ha integrado el derecho de las mujeres en sus políticas de gobierno?

Bueno, tenemos varios programas, por ejemplo, un programa de centros comunitarios. Hemos hecho 280 a lo largo y ancho de la ciudad. Estos centros dan educación, cultura y deportes, y ahí son principalmente mujeres los usuarios. Tenemos un crédito especial a cero interés, el 65 % de las personas que lo reciben son mujeres. También hemos trabajado en contra de la violencia hacia las mujeres. El 25 de noviembre de 2019, yo decreté la Alerta por Violencia contra las Mujeres (AVM), y ahí se desprendieron una serie de acciones, entre ellas, 27 centros de apoyo, tres centros de justicia y una abogada mujer en cada Ministerio Público y un centro de ADN para poder detectar violadores seriales; así como una ley en donde si hay una mujer que es agredida en su hogar, independientemente del derecho de propiedad del inmueble, ante la denuncia, el juez puede dictaminar que el agresor es el que sale de casa, y que la mujer y sus hijos no solamente tienen la opción de irse a un refugio, sino, sobretodo, de quedarse en su casa y que sea el agresor quien salga; además de implantarse medidas cautelares o, en su caso, inclusive, detenciones si la agresión así lo amerita”.

—Chiapas, por ejemplo, es un estado del sureste mexicano donde la realidad es compleja, hay muchos grupos étnicos también, ¿cómo visualiza usted, si llegara a ser presidenta de este país, sus proyectos de acción en el Sureste de México?

Bueno, primero hay que consolidar lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, las grandes obras de infraestructura que le van a dar mucho futuro al Sureste, el Tren Maya, el Transístmico, los dos puertos, los parques industriales que se están creando y los propios programas sociales, tales como “Sembrando Vida”. Al mismo tiempo hay que consolidar el reconocimiento a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, porque esa visión que se tenía de que el desarrollo significaba progreso y olvidar nuestra cultura, pues está muy equivocada y creo que es una visión del pasado. Históricamente el Sureste no había sido visto, era parte de la Constitución tener reconocidos a los distintos estados que integran la república, pero quedaba en el papel, no había un reconocimiento de lo que el Sureste había dado: petróleo, agua, electricidad, cultura, servicios ambientales, como la selva. Todo ello tiene que ser reconocido y compensado por lo que históricamente le ha dado el Sureste a nuestro país”.

—Si habláramos de proyectos de desarrollo económico para Chiapas, ¿sobre qué ejes girarían estos?

Bueno, hay que trabajar con los chiapanecos evidentemente, pero, yo repito, creo que hay que consolidar el Tren Maya y el potencial turístico que tiene este estado para beneficio no de unos cuantos, sino de un beneficio social y, al mismo tiempo, el reconocimiento a sus pueblos originarios.

—Doctora, siempre la escuchamos hablando de política, pero nos gustaría conocer también a nivel académico qué éxitos ha tenido usted. ¿Qué ha logrado? Cuéntenos.

Bueno, yo soy profesora universitaria. Digo soy, porque todavía quiero a la Universidad Nacional y durante prácticamente 25 años di clase. Soy investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM todavía, tengo aún ahí mi plaza en licencia. Dirigí tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Trabajé en Energía y Medio Ambiente, en Energía y Cambio Climático, y soy especialista en energías renovables. Fui parte de un panel intergubernamental de Cambio Climático que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2007 y, bueno, tengo diversas publicaciones. En la academia y la ciencia, siempre he dicho que todo se hace a conciencia, con conciencia social. La política es lo mismo, la política no sirve si no es para trasformar la vida de las personas.

—¿La ciencia también debe estar al servicio de la sociedad y de la gente, cierto?

Sí. Hay una parte de ciencia básica que tiene que apoyarse, pero la ciencia tiene que estar también al servicio del desarrollo y tiene que considerarse como parte fundamental. No me refiero únicamente a la ciencia como la física, las matemáticas o la biología, sino también a las ciencias sociales, al humanismo, la filosofía, la historia. Imagínense si no hubiera historiadores, la pérdida de cultura que tendríamos.

—Un último punto que es bien importante. Sabemos que la Ciudad de México hoy es punta de lanza a nivel tecnológico con la inclusión del programa “Internet para Todos”. Entonces, ¿qué tan complejo es esto a nivel nacional? ¿Será posible en algún momento contar con ello?

Es posible, es posible, y ahora con la participación de Comisión Federal de Electricidad (CFE) es más posible. En la ciudad, como somos un conglomerado urbano, quizá se tiene más facilidades. Ahí ya tenemos 33 mil puntos de internet gratuito. Somos la ciudad que más puntos de internet gratuito tiene en todo el mundo. Eso ayuda a la inclusión, porque yo concibo que hay acciones y hay derechos. La educación es un derecho, la salud es un derecho, pero el acceso a internet también debe ser un derecho porque el internet te abre la puerta al conocimiento, te abre la puerta al conocimiento del mundo, te abre la puerta a hablar con tu familia, a hablar con los amigos, a establecer distintas acciones además de lo que significa obviamente: no perder de vista que el internet es solo una herramienta y no es un fin en sí mismo.