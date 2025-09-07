Jornada de 12 horas en el Parque de la Marimba

El parque de la Marimba, uno de los espacios más emblemáticos de Tuxtla Gutiérrez, cumplirá 32 años de historia y lo celebrará con una fiesta popular que reunirá a miles de visitantes.

La directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), Gabriela Abarca, anunció que el próximo viernes 12 de septiembre el parque será escenario de un encuentro cultural, que combinará arte, música e historia.

Jornada

La jornada se extenderá de nueve de la mañana a nueve de la noche, con el objetivo no solo de celebrar sino de enaltecer al parque como un punto referente en la ciudad.

“Esperamos más de cinco mil asistentes en esta gran celebración. Tendremos la participación de marimbas de distintos municipios, grupos folclóricos, cafecito, tamales y muchas sorpresas. Queremos que la gente llegue a bailar, a convivir y a disfrutar de este ícono de nuestra ciudad”, destacó.

Como parte de las novedades de este aniversario, se realizará por primera vez un ensamble especial de marimbas municipales, además de rifas y regalos para los asistentes.

El evento contará también con la presencia de agrupaciones patronales y visitantes de municipios vecinos como Coita y la región Frailesca.

Un jardín en medio de la ciudad

El parque de la Marimba fue inaugurado el 12 de septiembre de 1993, con el objetivo de rendir homenaje al instrumento musical más representativo de Chiapas y convertirse en un punto de encuentro para la convivencia familiar y cultural.

Desde entonces, ha albergado diariamente presentaciones de marimba que han dado identidad y vida a la capital chiapaneca.

Además, la directora destacó que con motivo de este aniversario, el espacio será adornado de manera especial.

“Es un evento en coordinación con el Ayuntamiento. Hacemos una incitación a la ciudadanía a sumarse a esta gran fiesta que celebra no solo un lugar, sino una tradición que forma parte del corazón de Chiapas”, afirmó.