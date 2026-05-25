Jornada de limpieza en la zona norte

Con el objetivo de evitar inundaciones, este domingo se realizó la jornada de limpieza en diversas colonias de la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, con la participación activa de vecinos y autoridades.

Desde muy temprano, hombres, mujeres y niños participaron activamente limpiando y recolectando los desechos sólidos en las áreas verdes y parques de las colonias de la zona norte de San Cristóbal.

Acciones conjuntas

Durante la actividad, Joaquín García Pérez, presidente del Consejo de Barrios y Colonias de la Zona Norte de San Cristóbal, agradeció la colaboración de las familias participantes, destacando la importancia de mantener limpias las calles y fortalecer el cuidado del medio ambiente, mediante acciones conjuntas entre ciudadanía y gobierno.

Los participantes agradecieron el respaldo de la Dirección de Limpia por las labores de recolección y traslado de los desechos.

Los vecinos coincidieron en que estas acciones reflejan el trabajo en equipo en actividades que contribuyen a mejorar la imagen urbana y conservar limpio a San Cristóbal de Las Casas.