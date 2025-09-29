﻿﻿
ChiapasTuxtla

Jornada de trasplantes: compromiso con la justicia social

Septiembre 29 del 2025
Destacaron que la justicia se construye con acciones. Cortesía
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, acudió a la ceremonia de inicio de la Jornada de Trasplantes de Córneas, realizada en la ciudad de Tapachula, en el marco del Día Nacional de Donación y Trasplantes.

El evento encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por la directora general del Centro Estatal de Trasplantes, Krystell Dávalos Barrientos, y el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, es el resultado del compromiso de la nueva ERA de la administración, ante la creciente necesidad de trasplantes en la entidad y, a la vez, es reflejo del apoyo y avance en la cultura de la donación entre las familias que, con solidaridad y conciencia, contribuyen a salvar vidas.

Desde el Poder Judicial, reafirmamos que la justicia social se construye con acciones que fortalecen el derecho a la salud, la cultura de la empatía, la esperanza y la igualdad de oportunidades para todas y todos los chiapanecos.

