Jornada de trasplantes: compromiso con la justicia social

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, acudió a la ceremonia de inicio de la Jornada de Trasplantes de Córneas, realizada en la ciudad de Tapachula, en el marco del Día Nacional de Donación y Trasplantes.

El evento encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por la directora general del Centro Estatal de Trasplantes, Krystell Dávalos Barrientos, y el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, es el resultado del compromiso de la nueva ERA de la administración, ante la creciente necesidad de trasplantes en la entidad y, a la vez, es reflejo del apoyo y avance en la cultura de la donación entre las familias que, con solidaridad y conciencia, contribuyen a salvar vidas.

Desde el Poder Judicial, reafirmamos que la justicia social se construye con acciones que fortalecen el derecho a la salud, la cultura de la empatía, la esperanza y la igualdad de oportunidades para todas y todos los chiapanecos.