Jornada del Humanismo en la colonia Santa Cruz

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, invita a todas las familias de la colonia Santa Cruz y zonas aledañas a participar en la Jornada del Humanismo, que se llevará a cabo este jueves 21 de agosto a partir de la 1:00 de la tarde, en el domo del parque ubicado en calle Luis Vélez Chacón y avenida Santa Teresa.

Esta estrategia, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez, busca acercar servicios gratuitos y acciones concretas que transformen vidas, llevando bienestar, salud, justicia social y atención directa a las comunidades.

Beneficios

Durante la jornada las familias podrán acceder a atención médica general, análisis clínicos, donación de lentes, bolsa de trabajo, servicios de belleza y talleres, apoyos alimentarios, registro al programa Conecta Chiapas, que ofrece Internet gratuito a estudiantes, así como orientación y servicios del Centro Estatal de Trasplantes (Cetra), la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) y el Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (Centra), entre otros.

Objetivo

Francisco Chacón resaltó que las Jornadas del Humanismo son una iniciativa constante que continúa llevando apoyo y servicios a distintas colonias de Tuxtla Gutiérrez, con la firme intención de acercar oportunidades, fortalecer la convivencia comunitaria y avanzar hacia un Chiapas más equitativo y solidario, donde todas las familias tengan acceso a una vida digna.

“Invitamos a todas las familias a asistir y aprovechar los servicios que estarán disponibles durante la jornada. No pierdan la oportunidad de recibir atención, apoyos y orientación en un solo lugar, mientras comparten un espacio de encuentro con su comunidad”, concluyó.