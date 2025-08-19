﻿﻿
Jornada del Humanismo en la colonia Santa Cruz

Agosto 19 del 2025
Francisco Chacón resaltó que las Jornadas del Humanismo son una iniciativa constante que continúa llevando apoyo. CP

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, invita a todas las familias de la colonia Santa Cruz y zonas aledañas a participar en la Jornada del Humanismo, que se llevará a cabo este jueves 21 de agosto a partir de la 1:00 de la tarde, en el domo del parque ubicado en calle Luis Vélez Chacón y avenida Santa Teresa.

Esta estrategia, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez, busca acercar servicios gratuitos y acciones concretas que transformen vidas, llevando bienestar, salud, justicia social y atención directa a las comunidades.

Beneficios

Durante la jornada las familias podrán acceder a atención médica general, análisis clínicos, donación de lentes, bolsa de trabajo, servicios de belleza y talleres, apoyos alimentarios, registro al programa Conecta Chiapas, que ofrece Internet gratuito a estudiantes, así como orientación y servicios del Centro Estatal de Trasplantes (Cetra), la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) y el Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (Centra), entre otros.

Objetivo

Francisco Chacón resaltó que las Jornadas del Humanismo son una iniciativa constante que continúa llevando apoyo y servicios a distintas colonias de Tuxtla Gutiérrez, con la firme intención de acercar oportunidades, fortalecer la convivencia comunitaria y avanzar hacia un Chiapas más equitativo y solidario, donde todas las familias tengan acceso a una vida digna.

“Invitamos a todas las familias a asistir y aprovechar los servicios que estarán disponibles durante la jornada. No pierdan la oportunidad de recibir atención, apoyos y orientación en un solo lugar, mientras comparten un espacio de encuentro con su comunidad”, concluyó.

