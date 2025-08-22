Jornada del Humanismo llega a la Santa Cruz

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, encabezó la Jornada del Humanismo en la colonia Santa Cruz, un evento que reunió a numerosas familias, quienes pudieron acceder a atención cercana y a una amplia variedad de servicios gratuitos.

Durante su intervención Francisco Chacón reconoció el impulso del gobernador Eduardo Ramírez para acercar estas jornadas a las familias que más lo necesitan, destacando que esta iniciativa es resultado del esfuerzo coordinado de todas las dependencias del Gobierno del Estado.

Servicios brindados

En la jornada las familias recibieron atención médica general, análisis clínicos, donación de lentes, apoyo alimentario, servicios de belleza, talleres, bolsa de trabajo y registro al programa Conecta Chiapas, entre otros servicios que contribuyen al bienestar integral de la comunidad. “En cada Jornada del Humanismo llevamos más que servicios, llevamos cariño, cercanía y el compromiso de escuchar y atender a cada familia”, resaltó.

Desde el inicio del programa se han brindado más de cinco mil servicios gratuitos en colonias como El Jobo, San José Terán, Las Granjas, San Pedro Progresivo, Vida Mejor, Lindavista Shanka, Cerro Hueco, La Ilusión, Real del Bosque, 6 de Junio, Bienestar Social y Nuevo Amanecer.

Finalmente, Francisco Chacón subrayó que el Humanismo es un compromiso que se vive a diario: “Seguiremos trabajando de la mano con las familias, acercando apoyos, generando oportunidades y construyendo juntos un futuro mejor para todas y todos”, concluyó.