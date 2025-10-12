Jornada económica en Tapachula

La Facultad de Negocios de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Academia de Economía, invitó a la comunidad universitaria y al público interesado a participar en la Primera Jornada de Economía 2025, bajo el tema: Rumbo al Crecimiento y Desarrollo de la Frontera Sur, expuso el secretario académico Florentino Pérez.

El encuentro académico se llevará a cabo los días 16 y 17 de octubre, en el Aula Inmersiva de la Facultad de Negocios, Campus IV de la Unach, en Tapachula.

Durante el evento se abordarán temas de gran relevancia para el desarrollo regional como los Polos de Desarrollo, el gasoducto, las empresas ancla y la planeación estratégica para un crecimiento económico ordenado.

Estos ejes permitirán reflexionar sobre los proyectos que impulsan a la Frontera Sur, generando un espacio de diálogo que fortalezca tanto la investigación académica como la vinculación con la sociedad.

Con esta actividad, la Facultad de Negocios busca abrir la discusión sobre los retos y oportunidades que tiene Tapachula en materia de crecimiento económico, aportando información valiosa para la formación de las y los estudiantes y para el análisis de la comunidad académica.