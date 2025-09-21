Jornada Médica histórica en nuevo hospital del IMSS

En el marco de la conmemoración de los 201 años de la incorporación de Chiapas a la República Mexicana, el Hospital de Especialidades “14 de Septiembre” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Tuxtla Gutiérrez, llevó a cabo su primera jornada médica.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que “hoy la memoria histórica se enlaza con la salud y la esperanza; en Chiapas seguimos avanzando hacia un futuro de bienestar, transformación y porvenir”.

Actividad

La jornada logró un total de 314 atenciones con la participación de 14 médicos especialistas, además de personal de enfermería y administrativo. Se ofrecieron 61 consultas de especialidad en áreas como Pediatría, Cardiología, Ginecología, Cirugía Pediátrica, Traumatología, Ortopedia y Medicina Interna.

Asimismo, se realizaron 45 sesiones de terapia física, 10 ultrasonidos y más de 100 atenciones en el módulo de medicina preventiva PrevenIMSS, donde se tomaron muestras de glucosa y se aplicaron pruebas rápidas para la detección de VIH, sífilis y hepatitis. Un equipo de trabajo social impartió tres pláticas sobre alimentación saludable y acciones de seguridad e higiene, complementando la atención integral a la población.

El titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, informó que el hospital, en operación desde diciembre de 2024, ha contabilizado nueve mil 700 terapias en su Unidad de Rehabilitación y mil 100 consultas de especialidades.