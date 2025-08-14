La autoridad municipal de Teopisca, que preside Luis Alberto Valdez Díaz, en coordinación con la Delegación de Salubridad Pública Municipal, dieron el banderazo de arranque a la Segunda Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue 2025.

El acto se realizó en el centro de la ciudad con la participación de la autoridad local y personal de salud e invitados.

Se dio a conocer que con esta acción se busca reforzar las acciones de prevención, control y eliminación de criaderos del mosquito transmisor, protegiendo la salud de las familias teopisquenses y promoviendo una cultura de participación ciudadana.

Reafirmaron también su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones de salud para lograr un Teopisca más sano, libre de dengue y con mejores condiciones de vida para todos.