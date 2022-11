Arzobispo pide a las autoridades hacer su labor

El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor Fabio Martínez Castilla, hizo un llamado a las autoridades a cumplir con su trabajo y pidió a la sociedad a no normalizar la violencia.

Sobre la muerte de la joven Estefanía Martínez Mateo, comentó que cualquier acción que vaya contra la dignidad de la persona, contra la vida y la seguridad, se tiene que ponderar y se tiene que hacer justicia, por lo que pidió a la Fiscalía General del Estado a aclarar las situaciones.

Martínez Castilla puntualizó que no corresponde a la sociedad realizar investigaciones pero sí puede ayudar, pues es la Fiscalía la que tiene que proceder, por lo que, sostuvo, “da la impresión de que la FGE no se quiere meter en nada, como en los casos de los desaparecidos de Chenalhó”. Dijo que es necesario que la Fiscalía haga su trabajo “porque no necesita pedir permiso”.

Al referirse a los casos del “levantón” al abogado y empresario, Mauricio Alejandro Cruz Avendaño, y al del asesinato de Estefanía Martínez, comentó que es necesario que las familias observen bien a las personas cercanas, ya que muchas veces son quienes están involucrados en el delito.

“Muchas veces el león o la serpiente venenosa no está tan lejos, está cerquita de nosotros”, dijo al momento de pedir que se tenga mucho cuidado.

Y recordó el caso del pasado 23 de octubre, en donde dos jóvenes fueron “levantados”, pero que gracias a la presión de la sociedad en general y de los familiares, los dos volvieron a casa con bien.

Exhorto

El líder religioso consideró que estos temas están vinculados a la educación, por lo que exhortó a los padres a no dejar solos a sus hijos.

Sobre la situación en general en México y Chiapas vinculada a los temas de inseguridad, apuntó que es necesario hacer un alto y, en el fondo, como decía la Madre Teresa de Calcuta, “se debe a que hemos querido vivir sin Dios y hacerlo a un lado”.

Por ello pidió “invitar a Dios a nuestras vidas y que cada uno haga lo que tiene que hacer; y en el caso de las autoridades, cuando hay violencia deben procurar la paz y la seguridad de sus pueblos, porque para eso están”.