Se priorizan obras tangibles: Granda Pastrana

En salud e infraestructura se destina principalmente los recursos de la entidad, reconoció el legislador Felipe Granda Pastrana luego de referirse al tema de la construcción del presupuesto para el año 2023.

Recalcó que se busca que las obras queden para la historia, porque a veces se invierte en cuestiones que no se ven, que no son palpables y ello se presta a malos manejos, no obstante, ahora se está trabajando todo de manera honesta y austera.

“Los recursos estatales se están destinando principalmente para aumentar la inversión en obras, en salud, en infraestructura, y al mismo tiempo se disminuye la inversión en gasto corriente, pues ese no pasa a la historia porque son gastos en sueldos, viáticos o en cursos de capacitación, que a veces no llegan a funcionar tanto como la obra que queda palpable y que el pueblo ve, y eso es lo que ha hecho falta”, comentó.

El también presidente de la Comisión de Hacienda de la LXVIII Legislatura comentó que ahora se está ejecutando una obra sin precedentes en los municipios, sin escatimar lo que se hace por parte del Gobierno del Estado, más la que hacen los propios municipios.

Destacó que en materia de salud se está haciendo una reconversión hospitalaria a través de la remodelación de todas las clínicas, ya que había centros de salud abandonados desde hace más de 30 años.

Como ejemplo citó que hace poco se reinauguró la clínica de la colonia Patria Nueva, la cual no había recibido inversión alguna y se renovó todo el mobiliario, se cambiaron todas las camas, equipo, se pintó el espacio, se instalaron aires acondicionados; además, en los gabinetes se colocaron batas nuevas, toallas nuevas y se abasteció de medicamentos para la población vulnerable.

Granda Pastrana sumó que se han construido dos clínicas de parto humanizado, donde las mujeres se sienten seguras para aliviarse, ya que es una de las complicaciones que se tenía en el estado y ha sido un éxito la que ha sido instalada en la zona oriente de la ciudad, aunando a la existente en el municipio de Huixtla y la construcción de cuatro más.