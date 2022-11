Iglesia a favor del respeto a entidades

“Acabar con el Instituto Nacional Electoral (INE) no es solo un retroceso sino un hundimiento en un pantano, por lo que el llamado de la Iglesia es al respeto a las instituciones”, comentó el arzobispo de la Arquidiócesis de Tuxtla, monseñor Fabio Martínez Castilla, en respuesta al llamado a marchar a favor de la reforma electoral.

Martínez Castilla consideró que si algunos políticos han llegado al poder es gracias al INE, que ha hecho que las cosas sean “normales”.

Consideró que a pesar de los problemas que hay en México, somos un país democrático y, por lo tanto, hay que apostar por las instituciones.

Sobre la situación de seguridad comentó que la paz no es una cuestión para resolver de la noche a la mañana, además de que cada sector de la sociedad tiene que hacer lo que le corresponde.

“Una de las cosas que debe mejorar el gobierno es la escucha del pueblo, porque una cosa es que me imagino lo que el pueblo dice, y otra cosa es que yo, como obispo, responda a las necesidades del pueblo, independientemente de que me lo pida o no me lo pida, por eso tenemos que ver al pueblo desde el corazón”, sentenció.

En otro orden de ideas, comentó que este fin de semana se celebró el domingo 34 “con el que terminamos con la fiesta de Cristo Rey, con el reinado y la victoria final de Cristo, en donde todos estamos invitados a reinar con él”.

La fiesta de Cristo Rey tiene un sentido muy profundo en la historia del pueblo mexicano, por lo que se puede decir que esta fiesta fue establecida en parte por el espíritu católico mexicano.

Consideró que si queremos ser más felices, debemos tener a Cristo en nuestras vidas, porque cuando se le tiene presente todo es diferente, “se los digo por propia experiencia”; por el contrario, cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, cualquier cosa se hace grande y se nos complica, “pero para que él sea nuestro rey, hay que escucharlo”.