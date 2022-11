Mi compromiso es Chiapas: Llaven Abarca

Con 90 municipios recorridos en Chiapas, el diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca aseguró que ha trabajado de la mano de la gente bajo el lema: “Mi compromiso es Chiapas”.

Al rendir su Primer Informe de Actividades Legislativas ante un grupo de líderes sociales, presidentes municipales, dirigentes de diversos partidos políticos y Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno (SGG) en representación del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Llaven Abarca apuntó que ahora se tiene la gran obligación y responsabilidad de hacer un trabajo continuo, constante con la ciudadanía. Por eso ha estado en dos giras muy relevantes, siendo la primera de ellas en 42 municipios para informar sobre la Ley Federal de Revocación de Mandato.

“No es más que entregarle otra vez el poder al pueblo, que es donde está el sustento de la democracia, ya que con esta ley tenemos en México y Chiapas la oportunidad de derrocar el mandato a un gobernante”, apuntó.

Comentó que en la primera ocasión fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien apareció en las boletas para que el pueblo decidiera si continuaba o no con su mandato de seis años.

Sostuvo que con esta ley se tiene un parteaguas para la democracia moderna, ya que con eso se le entrega el poder al pueblo y se transita de una democracia representativa a una democracia participativa.

Por otra parte, Llaven Abarca refirió que se hizo otro ejercicio ciudadano con el tema de la reforma eléctrica. “Fue una reforma a nivel constitucional, hicimos más de 50 foros informándole a la ciudadanía por qué era necesaria, por qué era urgente que se aprobara para poder salvar la soberanía energética que todavía mantenemos los mexicanos, y no entregar a los particulares la generación de energía eléctrica”, explicó.

Hizo hincapié al puntualizar que está muy claro que en países como España y Francia, ya dependen de los particulares para generar energía y los costos son altísimos, por lo tanto, no se pretende que eso pase en México.

En este sentido, dijo que no se logró la mayoría calificada que se requiere para una reforma a la Constitución, pero ello no obedeció a que no se tenga el apoyo del pueblo sino que en la Cámara de Diputados todavía hay algunos diputados y diputadas, así como algunas fracciones parlamentarias, que siguen apoyando y siguen defendiendo algunos privilegios de unos cuantos, y por eso no se logró el voto de la mayoría calificada; sin embargo, sí se logró el voto de la mayoría del Congreso.

Como respuesta a lo anterior, dijo, se tenía un plan B a través de la reforma a las leyes secundarias, y así se reformaron la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Minera.

Con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se logró garantizar la soberanía energética, es decir, que los particulares ya no sigan destruyendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con esto recobra la rectoría en la generación de energía y el despacho de la misma a nivel nacional.

El legislador chiapaneco señaló que con la reforma a la Ley Minera se logró algo muy importante para el futuro de México, que es garantizar que el litio solo pueda ser exportado por una empresa mexicana para beneficio de las y los mexicanos.

Con relación al tema del presupuesto, Jorge Llaven Abarca dijo que este se aprobó después de un debate de cinco días, en el que de nueva cuenta se garantizan los programas sociales, los cuales benefician mucho a Chiapas, y también las obras prioritarias que se desarrollan en el sureste mexicano, lo que permitirá que se convierta en un polo de desarrollo y se termine con la desigualdad que por mucho tiempo se ha marcado entre el sur, el centro y el norte de México.

Sobre la reforma electoral comentó que el día miércoles de esta semana se comenzará con el análisis y la discusión, para los consensos con los grupos parlamentarios.

Afirmó también que hoy la Federación y el Gobierno del Estado trabajan de manera coordinada y en unidad para impulsar programas sociales, iniciativas y estrategias que contribuyan a construir un mejor México.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas impulsan políticas públicas enfocadas en garantizar salud, seguridad, justicia y bienestar para las y los mexicanos; mi compromiso es Chiapas, y desde la Cámara de Diputados defenderé y levantaré la voz para que a nuestro estado le vaya bien, beneficiando y priorizando a grupos en situación de vulnerabilidad”, declaró.

“Son tiempos de informar del trabajo legislativo. Creo que todavía falta mucho para lo del 2024, hoy hay que caminar, hay que informar a la gente y trabajar con ellos, y creo que el futuro de todo político depende del pueblo de México y del pueblo de Chiapas. En el momento de definir, pues habremos de tomar las decisiones, pero hoy en día, Chiapas, nos quiere unidos, nos quiere juntos trabajando en equipo”.

“Vamos a seguir sumando esfuerzos para atender las demandas de todos los sectores de la sociedad, vamos a continuar respondiendo a la confianza de las y los chiapanecos, vamos avanzando en la consolidación de la Cuarta Transformación, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas”.