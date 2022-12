Organizan bazar para recaudar recursos

La señora Maricruz Velasco, madre de la joven Karla Yesenia Gómez Velasco, quien perdió la vida hace cuatro años, se mantiene en la exigencia de que el caso de la muerte de su hija sea tipificado de nueva cuenta como feminicidio por las autoridades de procuración de justicia.

Dio a conocer que a través de la Fundación Karla Velasco se realizará un bazar decembrino en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Esto como parte de las actividades para recaudar fondos con el fin de realizar una nueva caravana —en los primeros días del mes de enero—, para exigir justicia por los casos de feminicidio que se han registrado en los últimos años en Chiapas.

Reconoció que la última caravana que realizaron fue un éxito gracias a la cobertura que se le brindó a través de varios medios de comunicación locales, tanto en Chiapas como en el resto de entidades de la República mexicana que estuvieron visitando.

Mencionó que su mayor interés es que se hagan visibles las carpetas de investigación de los casos de las muertes de sus hijas, en especial porque están en proceso judicial.

“En la mía, pues sigo en la espera de la clasificación del delito hacia feminicidio, y seguimos trabajando en eso con las abogadas federales, porque sabemos que si no nos pronunciamos y no hacemos bulla nunca nos van a voltear a ver; si quedamos calladas todos los casos van a seguir siendo impunes, y en donde yo me he parado y he dicho que la Fiscalía del Estado tiene mucho que ver, en todas sacan carpetas de nuestras hijas”.

Sostuvo que desde el 2018 —año en que asesinaron a su hija— se lo quisieron hacer ver como un accidente, pero en estos años que lleva el caso ella ha investigado y sabe que su hija fue golpeada y ya casi agonizando la sacaron a tirar a la calle, siendo ahí cuando fue atropellada para hacerlo parecer que fue un accidente.

Señaló que esta lucha también es para convocar a las demás mamás de chicas que han muerto a fin de que se unan y sean una sola voz para ser escuchadas.