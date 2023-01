Al menos durante cinco años no se ha presentado a su centro de trabajo la profesora de nivel preescolar identificada como Katy “N”, del segundo grado del Jardín de Niños y Niñas “Antelmo Figueroa Pulido”, de la comunidad América Libre en el municipio de Chiapa de Corzo, denunciaron madres y padres de familia.

Los inconformes por las molestias de estar cambiando de manera constante a la encargada del grupo, exigen que sean las autoridades educativas quienes se hagan cargo de la situación.

En voz de la presidenta del Comité de Educación del preescolar, Magdalena Pérez Méndez, reveló que Katy “N” llegó hace siete años al centro educativo, pero desde hace cinco que presuntamente está comisionada al sindicato, por lo que no se presenta a laborar.

“No la vamos a dejar entrar ni a ella, ni a las que mande, porque supuestamente para el día de hoy que inician las clases ya venía otra, pero no es una interina, porque no las manda la secretaría”, añadió.

Comentó que quien envía a las profesoras sustitutas es la profesora Katy “N”, y les realiza el pago de una parte de la quincena que recibe para convencerlas de que se queden trabajando.

Aseguró que el grupo de padres y madres de familia ha visitado las oficinas de la Secretaría de Educación (SE) y en el lugar no aparecen los nombres de las maestras sustitutas como personal de interinato.

Por lo anterior, dijeron que les preocupa el hecho de que una persona ajena a la secretaría se haga cargo de los menores, pues ante alguna situación no tendrán a quién dirigirse para exigir que se haga justicia.

A pesar de que han tocado las puertas de la Secretaría de Educación no hay una respuesta clara, por lo que decidieron cerrar el jardín y detener las actividades, además de que el personal que labora no se presentó.

Agregaron que la situación ha preocupado a madres y padres de familia de los otros grados, pues esto puede afectar a todos los estudiantes.

No se quejaron del actuar de la maestra que se hizo responsable del segundo grado, pero su preocupación es que no está dada de alta ante la Secretaría de Educación Federalizada (SEF), así que no le van a pagar por su trabajo.