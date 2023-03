Sindicatos deben de rendir cuentas: Morales

“El dinero público es sujeto a revisión, y con la reforma laboral los sindicatos tienen la obligación de rendir cuentas; si no lo cumplen, una parte del sindicato puede demandar esta exigencia”, dijo el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Humberto Morales Vázquez.

En el marco de las elecciones de Comités Ejecutivos de las secciones 7 y 40 del SNTE, dio a conocer que como representante del TFCA tiene como función llevar a cabo un proceso documental posterior a la elección, en el que se demuestra que se cumplieron los requisitos del artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

En esta se establece que se debe de realizar la convocatoria pública previa con al menos 15 días antes de la elección, además se deben de cumplir con los términos de la convocatoria, los cuales valida el Tribunal que actualmente representa.

El magistrado presidente mencionó que finalmente se hace la jornada electoral, en la cual se debe cumplir con la parte documental, incluyendo actas de escrutinio, boletas y demás, las cuales van al TFCA en donde se valida y se entrega la toma de nota a la planilla ganadora.

Plácido Morales comentó que existe otra parte, la cual es la de verificación, no de observación, en la cual por medio de la fe de los magistrados del Tribunal, el cumplimiento de los requisitos formales y materiales para la emisión del voto, como la decrecía, que sea personal, que no haya coacción y que sea directo, es decir, que no haya otra persona utilizando la oportunidad de voto.

Afirmó que las inconformidades que pudieran presentarse tienen un cauce legal; además, Morales Vázquez reconoció que en otras entidades de la República en donde se han llevado a cabo las elecciones de Comités Ejecutivos Seccionales, se han presentado casos de creación de nuevos sindicatos, esto en apego a la reforma laboral, la cual establece que surjan nuevos sindicatos.

“Con 20 trabajadores y uno más ya pueden formar un sindicato, de cualquier organismo, ya sea privado o público, pero no quiere decir que sean titulares de las condiciones generales de trabajo o del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT); es tener que demostrar que son mayoría”, para lo que añadió, se debe de tener una mayoría simple.

En un mensaje directo a la base magisterial, aseguró que desea que la elección de Chiapas, tanto en la Sección 40 como en la 7, salga bien; asimismo, reconoció que es en parte impulsor de esta reforma y de la democratización del SNTE.