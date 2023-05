Lanzan Redes Magisteriales por la Transformación

Ricardo Aguilar Gordillo sostuvo que es momento de democratizar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). José Ortega / CP

Ante varios miles de maestros —al menos de 20 entidades del país— fue lanzada la organización Redes Magisteriales por la Transformación, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El evento estuvo encabezado por el líder de la organización, Ricardo Aguilar Gordillo, quien en su mensaje dijo que “este es un día [ayer] trascendente en la vida pública de Chiapas y de México”.

Consideró que para los integrantes del movimiento nacional es una fiesta, pues la organización ha llegado a uno de los puntos más álgidos frente a su lucha democrática.

Mencionó que es momento de reflexionar sobre los tiempos que se viven y los que están por venir, pues hoy en día se presencia un debate profundo sobre cómo construir un nuevo país, cómo fortalecer una nueva cultura democrática y cómo darle sentido a una nación y sociedad más igualitaria y con menos pobreza.

Se trata —dijo— de encontrar la forma de devolverle a las y los maestros ese papel místico e histórico que les pertenece y que les fue arrebatado por el “viejo régimen, arcaico y trasnochado”.

Encuentro genuino

“Nos hemos convocado para darle sentido a las tareas que se aproximan, nos hemos convocado aquí ante miles de compañeros de más de 20 entidades de la república, quienes estamos aquí por propia voluntad y nuestros propios recursos, pues somos un movimiento democrático, genuino, plural y congruente”, manifestó Aguilar Gordillo.

En el mismo evento estuvo presente el senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien durante su mensaje agradeció atestiguar el lanzamiento de la organización Redes Magisteriales por la Transformación.

Señaló que en México, sobre el tema educativo antes de la Revolución, se instauraron modelos educativos cuya influencia provenía de la corriente de Augusto Comte, quien es el creador del positivismo, pero que en el país fue implementado —entre otros personajes— por el maestro Justo Sierra.

Y para ese entonces la educación no llegaba a todos los pueblos, solo a determinados grupos con poder económico, por ello se instauró un régimen autoritario que permitió, por más de 30 años, la presencia de un solo hombre en el poder.

Después de la destitución del presidente Díaz no pudo culminarse el proceso de transición democrática; entonces, un hombre convocó a elecciones para que distintos maestros y maestras, así como diputados constituyentes, discutieran el proyecto de la nueva Constitución, y eso tiene que ver con la discusión del artículo tercero, en donde se estableció el derecho a la educación en nivel básico (primaria y secundaria).

Reforma educativa

Ante las y los maestros, Eduardo Ramírez recordó que en el año 2013 se promovió lo que se conoció como la mal llamada “reforma educativa”, la cual pretendía que la educación fuera solamente para los que tienen poder económico, cuya tendencia era la privatización y perseguir a las maestras y maestros para borrarles sus derechos laborales de un plumazo.

“Hubo muchas protestas, particularmente en todo el sureste mexicano me tocó vivirlo en una época como legislador local en Chiapas; fijé mi postura y como siempre la he fijado, y algunas veces me he equivocado, pero me siento tranquilo con mis convicciones, soy un hombre de convicciones y soy un hombre que defiende lo que piensa”.

También expuso que esa aplicación de la reforma educativa terminó en Nochixtlán, Oaxaca, con ocho muertos, “por querer imponer una ley como camiseta de fuerza, por ello los maestros salieron a protestar, pero hubo un hombre que enarboló esa bandera y se comprometió, él es ahora el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.

Por otra parte, en representación del secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, acudió Nicolás Bellizia, quien envió un mensaje de aliento y reconocimiento a las y los maestros.

El evento contó con la presencia de maestras y maestros del Estado de México, Campeche, Baja California, Guerrero, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Zacatecas, Yucatán, Tlaxcala, Nuevo León, Coahuila, Colima, Tabasco, Sinaloa, Ciudad de México, Sonora y Chiapas.