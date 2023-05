Jubilados y pensionados denuncian mala atención

A pocos días de la celebración del Día del Maestro, jubilados y pensionados señalaron una serie de inconsistencias en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), en el estado de Chiapas.

Falta de medicamentos, servicios de mala calidad, falta de pagos de marcha, hospitales con carencias, falta de especialistas, entre otras, son parte de las situaciones que deben enfrentar más de ocho mil beneficiarios del sistema de salud.

En voz del coordinador de los Jubilados y Pensionados de la Sección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Francisco Aguilar Santiago, se atraviesa por una crisis en la atención de servicios médicos.

Señalan falta de medicamentos derivado de que muchos de sus compañeros son personas de la tercera edad y, por lo tanto, no existe el nivel de atención e insumos a los que antes podían acceder.

Con relación a los préstamos, dijo que actualmente se han complicado porque los trámites son más lentos y más engorrosos, por lo que actualmente, para acceder a un préstamo, suman hasta un mes para obtener citas. En contraparte, se ofrecen préstamos por fuera, pero se les cobra a quienes están interesados en obtener el beneficio.

Deudas por fallecimientos

Sobre el denominado pago de marcha, el cual es un beneficio para los deudos de quien fallece, mencionó que no se ha otorgado y lo anterior ha provocado que las familias de los beneficiarios se vean afectadas, y esto afecta aun más cuando alguno de los posibles beneficiarios ha fallecido también.

Apuntó que existen cuentas embargadas, sobre las cuales no se ha hecho nada porque en Chiapas no se tiene la figura de un delegado, ya que ahora hay tres subdelegados que no se ponen de acuerdo: uno es el subdelegado Médico, otro el subdelegado de Prestaciones y Pensiones, y el de administración; cada uno toma decisiones de manera independiente.

Hay personas que han fallecido y no pudieron designar beneficiarios ante la mala administración del Issste, debido a que no se les entrega a tiempo la hoja de beneficiarios. A lo anterior, sumaron la falta de especialistas, o si se cuenta con ellos, estos no brindan la atención por falta de espacios.

Llaman a las autoridades del Issste —a nivel estatal y nacional— a darse cuenta de lo que está ocurriendo y se resuelva de inmediato.