Marchan por cinco desaparecidos de Chenalhó

Alrededor de 100 víctimas por desplazamiento forzado de Chenalhó, entre los que se incluyen menores de edad, marcharon por la avenida Central de Tuxtla Gutiérrez para exigir la aparición con vida de dos menores de edad y tres adultos integrantes de una familia, quienes fueron llevados por un presunto grupo de paramilitares.

Las y los desplazados de Santa Martha, del municipio de Chenalhó, Chiapas, emitieron un comunicado previo a marchar por la avenida Central de la ciudad capital y concluir en el Palacio de Gobierno estatal.

En el documento leído, expresaron que sufrieron el desplazamiento forzado desde el 29 de septiembre del año 2022, señalando a las autoridades que no han sido competentes para tratar el problema.

Por lo anterior, exigieron la presencia con vida de sus cinco compañeros desaparecidos, dentro de ellos dos menores de edad, pues desde aquel 29 de septiembre desconocen su paradero.

Además, aseguran que durante estos meses de desplazamiento forzado han sufrido amenazas y persecución, por lo que no hay seguridad ni control del desplazamiento, aunado a que otras familias están en riesgo de muerte dentro del sector Manuel Utrilla, de Santa Martha.

De igual modo mencionaron que, como desplazados, escasean los alimentos debido a que les entregan 25 kilogramos de maíz para dos meses y ocho kilogramos de harina de maíz por familia; sin embargo, no hay azúcar, no hay huevos, es decir, no les alcanza ni para un mes.

Mencionaron que prácticamente dichos insumos les alcanzan para una semana, por lo que estas acciones las han considerado como un trato inhumano, ya que son víctimas de abandono.

Exponen trato indigno

De igual manera, aseguraron que están sufriendo un trato indigno y un sinfín de violaciones a sus derechos humanos, por lo que exigieron la reparación psicosocial, psicoemocional e integral, así como la reparación de los daños en general, pues hasta ahora no hay avance alguno en las investigaciones sobre su caso.

Apuntaron que las autoridades comunales del sector Manuel Utrilla los culpan de la desaparición de Armando “N”, con lo cual solo buscan desviarse del caso de desplazamiento forzado, por lo que exigen a los tribunales que presenten evidencia sobre la fabricación de culpables.