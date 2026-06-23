Joven fallecida por golpe de pelota, era recién casada

Este domingo en el Día del Padre en la comunidad del Arenal sucedió una tragedia que tiene consternada a la comunidad de la Laguna.

Se disputaba un partido de beisbol entre los equipos del Arenal contra el equipo de la Laguna. Era la séptima entrada del partido y una pelota de full, castigó con un golpe certero a Angélica “N” (18 años) en su rostro, por lo cual cayó abatida de gravedad.

Auxilio

La joven fue auxiliada por elementos de Protección Civil Municipal y trasladada de inmediato al hospital general Juan C. Corzo, sin embargo, dejó de existir durante el trayecto.

La familia afuera del hospital no daba crédito de lo sucedido.

La comunidad beisbolera está pidiendo a los responsables de cada campo establecer medidas de seguridad para evitar accidentes.

Será el día martes que despidan en la Laguna a esta joven, cuyo esposo era jugador de la comunidad y a quien precisamente había ido a apoyar; la pareja tenía pocos meses de haber contraído matrimonio.