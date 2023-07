Joven recibe un “búfalo” por su graduación

La inmortalizada fotografía que da prueba de este memorable acontecimiento en la vida del joven egresado. Cortesía

Carlos Ruiz recibió el pasado jueves un mamífero parecido a un búfalo negro como regalo de sus familiares tras haber logrado concluir sus estudios del nivel medio superior. Este hecho en el municipio de Tonalá, en la región Istmo-Costa de Chiapas.

El joven se hizo viral, pues el obsequio le fue entregado durante la ceremonia de graduación de la Generación 2020-2023 de la Preparatoria núm. 1, del citado municipio, y el acto fue documentado en el perfil de Facebook de Shamara Ruiz, tía de Carlos.

“¡Y lo hicimos posible! Siempre dijimos: ¿qué se sentirá entregar y recibir algo así? Gracias Dios por darnos la dicha de ver a nuestro muchachito culminar una etapa más. Estamos orgullosos de ti, del gran hombre en que te has convertido”, escribió.

En la misma red social reiteró que “un búfalo representa la fuerza y el poder, y hoy tu familia te entrega este poder y esta fuerza para poder enfrentar los retos y obstáculos que la vida te ponga”.

María de Jesús Caballero Escobar, abuela de Carlos, también redactó un mensaje para su nieto: “Me siento tan feliz y bendecida de poder ver este otro peldaño que has logrado avanzar. Gracias a Dios por enviarte a mi vida y poder disfrutar de ti en todos y cada uno de los momentos de tu existencia. Pido a Dios que me siga dando vida y salud en abundancia, para verte también ya graduado de la universidad en un futuro no muy lejano”.

Familiares y conocidos lo califican como un muchacho noble y buen estudiante, además de privilegiado al tener una de las familias mejor posicionadas económicamente en esa ciudad costera.

“El búfalo lo regalaron los abuelos, eso sabemos, pero se quedará en la misma casa porque ahí vive Carlos; ojalá el regalo fuera elegir a una persona de bajos recursos para que pueda celebrar la graduación”, dijo una de las docentes de la Prepa 1.