Jóvenes artistas presentan exposición

La exposición pictórica colectiva: Colores de Nuestras Raíces (Sbontak Kibeltik) será inaugurada este viernes a las 17:00 horas, en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) en San Cristóbal de Las Casas.

Reynaldo Gutiérrez Martínez, del Celali, informó que esta exposición reúne las voces y miradas de artistas provenientes de los municipios de San Juan Chamula, Zinacantán, Rincón Chamula y Huixtán.

“Cada obra es un reflejo profundo de la raíz comunitaria, una memoria viva que se entrelaza entre colores, formas y símbolos que nacen de la tierra y del corazón”.

En Colores de Nuestras Raíces, las y los artistas comparten su identidad a través de la pintura, evocando la fuerza de la tradición, los saberes ancestrales y la vida cotidiana de los pueblos originarios.

Se dio a conocer que los bordados, los paisajes, los rostros y las historias se transforman en imágenes que dialogan entre lo ancestral y lo contemporáneo. “Esta muestra no solo es un encuentro artístico, sino un espacio de resistencia cultural donde las raíces florecen y se fortalecen”.