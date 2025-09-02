Jóvenes como auditores para fortalecer cuentas

Incorporar de forma directa a jóvenes egresados en el ejercicio de las auditorías realizadas a los gobiernos locales, es la propuesta de César Córdoba Trujillo, auditor especial de Municipios y Entes Públicos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que busca llevar la participación ciudadana a un nivel avanzado.

Llamado

Con un llamado a romper con la percepción de la ASE como una institución cerrada, Córdoba Trujillo explicó que, si bien la transparencia (acceso a la información) es el nivel básico de participación, y la publicación proactiva de resultados es un paso intermedio, la meta es alcanzar un estadio avanzado.

“Tenemos que llegar más allá. Que haya una verdadera participación dentro de la administración”, afirmó en el marco de los Diálogos por la Integridad.

El auditor detalló que este nivel avanzado consiste en que la ciudadanía, en especial los jóvenes, no solo opine, sino pueda ser parte activa del proceso de fiscalización.

Su propuesta concreta es crear un plan, en conjunto con el Instituto de la Juventud, para que egresados de carreras afines se sumen a los equipos de auditores.

“Mandarlos directamente a que nos ayuden a auditar a los entes públicos, porque desde su visión como jóvenes pueden tener mucha participación en redes. ¿Qué va a pasar? Que la ciudadanía va a conocer en tiempo real la auditoría que se está llevando a cabo”, explicó.

Córdoba Trujillo reconoció que uno de los mayores obstáculos es el desconocimiento generalizado sobre las funciones de la ASE.

“Muchos jóvenes no saben ni siquiera que existimos. No saben que se audita la cuenta pública de los municipios y de los poderes”, admitió.

Para revertir esto anunció una estrategia de acercamiento agresiva, que incluye visitas a preparatorias y universidades para dar a conocer su labor entre adolescentes, con el objetivo de sembrar la inquietud y formar futuros profesionales en la cultura de la legalidad.

Finalmente, hizo un llamado a los jóvenes y a la ciudadanía en general a convertirse en aliados para difundir el trabajo de la Auditoría.