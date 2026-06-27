Jóvenes competirán en evento nacional

Estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Tuxtla Gutiérrez, obtuvieron la Acreditación Nacional para la ExpoCiencias 2026, tras recibir el máximo galardón en la categoría Salud y Medicina durante la ceremonia de premiación de ExpoCiencias Chiapas 2026 con su proyecto MAIA.

Lorena del Rosario Rojas Nucamendi, coordinadora estatal de ExpoCiencias, indicó que este reconocimiento permitirá al equipo representar a Chiapas en el evento nacional, que se llevará a cabo del 11 al 14 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, donde participarán los proyectos más destacados del país en materia de investigación, innovación y divulgación científica.

La propuesta fue desarrollada por las y los estudiantes Hannia Cortez Nucamendi, Lina Cruz Vázquez, Sofía Palacios Morales, María José Díaz Rodríguez y Cristian Álvarez Sarmiento, quienes sobresalieron por la calidad, el alcance y el impacto de su trabajo, posicionándose entre los proyectos más relevantes de esta edición.

El equipo contó con la asesoría de Sheyla Karina Flores Guirao y José Armando Fragoso Mandujano, quienes acompañaron el proceso de investigación y fortalecieron el desarrollo de la propuesta presentada ante el comité evaluador.

Acreditación

Dijo que la acreditación fue otorgada por la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, el Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina (Milset) y la Universidad del País Innova.

Las y los estudiantes recibieron el documento oficial que los acredita como parte de la Delegación Chiapaneca, fue entregado por Magnolia Majera Hernández, coordinadora de la sede Tuxtla Gutiérrez, y Lorena Rojas, quienes destacaron la importancia de fomentar proyectos que generen soluciones innovadoras en áreas estratégicas.

Destacó que este resultado fortalece la presencia institucional en uno de los foros científicos más importantes del país.