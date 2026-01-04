Jóvenes conductores de colectivo se enfrentan a golpes

Dos jóvenes conductores del transporte público en San Cristóbal de Las Casas se agredieron a golpes la tarde de este sábado en pleno tráfico, por la disputa del pasaje.

El hecho ocurrió en el crucero de la colonia La Hormiga en la zona Norte de la ciudad, lo que ocasionó que el tráfico vial se viera suspendido por algunos minutos.

El par de jóvenes fueron videograbados por los conductores de vehículos particulares que quedaron varados por el incidente, muchos de ellos turistas que se encuentran de paseo por esta ciudad colonial.

Los automovilistas que se agredieron a golpes son de las rutas “toleradas por la autoridad”: La Hormiga, Chedraui, Unich, entre otros.

No es la primera vez

El pasaje de ambos colectivos tuvo que esperar que los conductores terminaran de arreglar sus diferencias a golpes, sin que la autoridad interviniera.

“No hubo ganador. Los dos se dieron parejo, sin que hubiera vencedor”, dijo uno de los conductores que filmo la escena.

Cabe señalar que este tipo de pleitos se ha vuelto cotidiano en esta parte de la ciudad, lo que habla de un problema serio en el transporte.