Jóvenes construyen el futuro de Tuxtla

El Instituto de la Juventud, encabezado por su directora Gabriela Robles, lanzó una convocatoria dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años para integrar la nueva generación del Comité Municipal de Atención a la Juventud (Comunaj).

De acuerdo a la directora, el Comunaj tiene como objetivo ser un espacio de participación ciudadana para ejecutar y planificar proyectos a partir de propuestas, asimismo servir como un órgano de apoyo para el ejecutivo municipal en materia de juventud.

Robles detalló que el comité estará dividido en seis comisiones distintas: Educación, Ciencia y Tecnología; Medio Ambiente; Desarrollo Económico y Emprendimiento; Derechos Humanos y Género; Arte, Cultura y Turismo; y Bienestar, Salud y Deporte.

Los jóvenes interesados en formar parte de esta iniciativa tienen hasta el lunes 10 de noviembre para inscribirse. Una vez seleccionados, los integrantes formarán parte del comité que sesionará mensualmente junto a la directora del Instituto de la Juventud, el presidente municipal, el síndico municipal y la regidora que preside la Comisión de Juventud.

Perfiles

Sobre el perfil deseado, Robles mencionó que buscan a juventudes “con muchas ganas de participar”. Los requisitos específicos y los formatos necesarios, que incluyen una carta de recomendación de un maestro o de una fundación, están disponibles en la convocatoria publicada en las redes sociales oficiales del Instituto y del Ayuntamiento.

Para más información, los interesados pueden acudir a las oficinas del Instituto de la Juventud en Territorio Joven dentro de Convivencia Infantil, o en las oficinas del Parque de la Juventud. También pueden consultar las bases en las páginas oficiales de Instagram y Facebook tanto del Instituto de la Juventud como del Ayuntamiento.