Jóvenes culminan su Servicio Militar

Este sábado se realizó la ceremonia de culminación del Servicio Militar Nacional en San Cristóbal de Las Casas, clase 2007 y remisos

El acto fue realizado en la zona de Rancho Nuevo de la secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la VII Región Militar y 31/a. Zona Militar.

Acto

En la ceremonia a la que asistieron autoridades civiles y militares se informó que es la clausura del primer Escalón de los Soldados del Servicio Militar Nacional Clase 2007.

Con la participación de 465 conscriptos, esta acto se llevó a cabo en el Centro de Adiestramiento del 3/er. Regimiento de Artillería, ubicado en El Sabino, y el 13/o. Batallón de Infantería ubicado en Rancho Nuevo.

Con esta acción se dio por concluida, de manera oficial, el adiestramiento de los hombres que cumplieron con su obligación ciudadana.

Mediante estas acciones, se dijo, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, refrendan su compromiso con el pueblo de México, de fortalecer la preparación del personal de conscriptos del Servicio Militar Nacional para servir a la sociedad.