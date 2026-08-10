Jóvenes de pueblos originarios presentan exposición pictórica

Jóvenes artistas de municipios de los Altos de Chiapas presentan en los espacios del edificio del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) la exposición pictórica colectiva “Sbontak Kibeltik / Colores de Nuestras Raíces”.

Son 18 jóvenes de los municipios de San Juan Chamula, Zinacantán, Rincón Chamula, Tila y Huixtán.

La inauguración se realizó este fin de semana con la asistencia de los jóvenes artistas, la directora del Celali, maestra María de la Flor Gómez Cruz, e invitados.

Cultura

?Durante el acto se destacó la propuesta gráfica y la obra de talentosos artistas participantes, quienes a través de su mirada artística nos invitan a celebrar y compartir la inmensa riqueza cultural de los pueblos originarios.

La exposición ya se encuentra abierta al público para todas las personas interesadas en recorrerla, ubicada en la Calle Escuadrón 201, número 6, en el corazón del barrio de El Cerrillo, en San Cristóbal de Las Casas. Entrada libre.

La exposición fue inaugurada en el marco de la celebración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. La Organización de las Naciones Unidas estableció esta fecha en 1994 para recordar la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas celebrada en 1982.