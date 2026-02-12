Jóvenes de Teopisca en etapa estatal de ajedrez

Tres jóvenes del municipio de Teopisca calificaron a la fase estatal del torneo de ajedrez, luego de ganar la etapa regional, demostrando talento, disciplina y compromiso en esta importante rama deportiva.

En la eliminatoria regional participaron: Aitana Isabella Mérida Palacios e Israel Cruz Sánchez en la categoría sub-12; María Fernanda Nájera Gonzales y Christian Emmanuel Ballinas Sánchez en la categoría 13 a 16 años; así como Christian Uriel Molina Santiago en la categoría C de 17 a 20 años.

Al final de la competencia los organizadores dieron a conocer que avanzaron a la fase estatal del torneo Aitana Isabella Mérida Palacios, María Fernanda Nájera Gonzales y Christian Uriel Molina Santiago, quienes representarán con orgullo al municipio de Teopisca.

La eliminatoria regional Altos de Ajedrez de la olimpiada nacional Conade 2026, se realizó en la plazuela de La Merced en San Cristóbal de Las Casas, con el apoyo de los maestros Mario Penagos y Félix Camas.

De esta manera refrendaron el compromiso de seguir impulsando el deporte y las actividades que fomenten el desarrollo integral de la niñez y juventud, reconociendo el esfuerzo y dedicación de cada participante.