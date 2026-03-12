Jóvenes del Cacir se gradúan como soldados

Más de 300 jóvenes se graduaron como soldados, tras concluir la primera fase de formación militar en el Centro de Adiestramiento de Combate Individual Regional (Cacir), ubicado en Rancho Nuevo, en San Cristóbal de Las Casas.

Son jóvenes de municipios de Chiapas y Tabasco, quienes acudieron con sus familias a la ceremonia que fue encabezada por mandos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes presenciaron demostraciones de algunas de las habilidades adquiridas por los jóvenes durante las ocho semanas de entrenamiento.

En total, 342 elementos, con edades entre los 18 y 31 años, provenientes de diferentes cuarteles militares de Chiapas y Tabasco.

La etapa de capacitación incluyó manejo de armamento, defensa personal, primeros auxilios, psicología y formación en derechos humanos.

Entre aplausos, lágrimas y abrazos, padres, hermanos y esposas celebraron el logro de los nuevos soldados, quienes convivieron con sus seres queridos tras el acto protocolario.

Adiestramiento

Las autoridades militares señalaron que esta graduación corresponde a la primera fase del adiestramiento, por lo que los jóvenes continuarán con una segunda etapa de preparación más avanzada en el Centro de Adiestramiento Regional (CAR), también ubicado en Rancho Nuevo.

La formación forma parte de las actividades de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la VII Región Militar, con sede en Tuxtla Gutiérrez, la cual tiene jurisdicción en los estados de Chiapas y Tabasco y participa en labores de seguridad en la región sur del país.

Familiares de los graduados agradecieron a las autoridades militares la oportunidad de presenciar la graduación y desearon éxito a los jóvenes que continuarán su preparación durante un mes más dentro de las instalaciones militares.