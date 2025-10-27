Jóvenes del Cecytech representarán al Estado

Con el objetivo de reconocer y celebrar el talento artístico de la comunidad estudiantil, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) llevó a cabo la ceremonia de presentación de las disciplinas que representarán al subsistema en el XXVII Festival Nacional de Arte y Cultura (FNAC) Nayarit 2025, evento que se llevará a cabo en Bahía de Banderas, Nayarit, del 27 al 31 de octubre.

Al respecto, Luis Guadalupe Morales Ángeles, director general del Cecytech y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios, expresó su reconocimiento a las y los estudiantes seleccionados por su esfuerzo, constancia y disciplina, quienes reflejan el compromiso del Colegio con la formación integral y el desarrollo de las capacidades artísticas de la juventud chiapaneca.

Morales Ángeles indicó que estas actividades fortalecen la identidad cultural y promueven los valores de la Nueva Escuela Mexicana, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, cuyo propósito es consolidar una educación humanista, inclusiva y con sentido social. Asimismo, destacó que el arte y la cultura son ejes esenciales para el desarrollo emocional, intelectual y comunitario de las y los estudiantes.

Por su parte, Rogelio Denis Castañeda, director académico del Colegio, señaló que la representación de Chiapas en el FNAC es resultado del trabajo coordinado entre docentes, directivos y estudiantes de los distintos planteles, quienes demostraron su talento en las fases estatales y ahora llevarán el nombre del Cecytech con orgullo en la etapa nacional.

Los ganadores son los siguientes: en Pintura, el primer lugar fue para el CECyT 34 Real del Bosque; en Poesía, para el CECyT 07 Tapilula; y en Oratoria, para el CECyT 20 San Cristóbal. En el área visual, Fotografía correspondió al CECyT 16 Salto de Agua; Escultura, al CECyT 01 San Fernando; y Dibujo, al CECyT 43 La Laguna, quienes representarán a Chiapas con sus obras en el escenario nacional.

Asimismo, en las disciplinas de expresión oral y escénica, Declamación tuvo como campeón al CECyT 03 Villa Comaltitlán, mientras que en Danza Folklórica destacó el CECyT 31 La Independencia. En Cuento Corto, el primer lugar fue para el CECyT 21 Bochil; en Canto, para el CECyT 06 Acapetahua; y en Escolta de Bandera, nuevamente triunfó el CECyT 07 Tapilula.