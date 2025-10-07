Jóvenes irán a Festival Nacional de Arte y Cultura

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) realizó el Festival Estatal de Arte y Cultura 2025, en el que los ganadores obtuvieron su pase para representar al estado en el Festival Nacional de los Cecytes, que se llevará a cabo en Bahía de Banderas, Nayarit, del 27 al 31 de octubre.

Los ganadores son los siguientes: En Pintura, el primer lugar fue para el Cecyt 34 Real del Bosque; en Poesía, para el Cecyt 07 Tapilula; y en Oratoria, para el Cecyt 20 San Cristóbal. En el área visual, Fotografía fue para el Cecyt 16 Salto de Agua; Escultura, para el Cecyt 01 San Fernando; y Dibujo, para el Cecyt 43 La Laguna.

Disciplinas

Asimismo, en las disciplinas de expresión oral y escénica, Declamación tuvo como campeón al Cecyt 03 Villa Comaltitlán, mientras que en Danza Folklórica destacó el Cecyt 31 La Independencia. En Cuento Corto, el primer lugar fue para el Cecyt 21 Bochil; en Canto, para el Cecyt 06 Acapetahua; y en Escolta de Bandera, nuevamente triunfó el Cecyt 07 Tapilula.

Al respecto, el director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, felicitó a las y los estudiantes por su destacada participación, subrayando que este tipo de actividades promueven la formación integral y fortalecen el sentido de pertenencia, disciplina y trabajo en equipo entre la juventud chiapaneca.