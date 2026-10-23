Jóvenes lideran lucha por la justicia ambiental

Con sede en San Cristóbal de Las Casas, jóvenes pertenecientes a los pueblos originarios se congregaron para dar inicio a las actividades de la Segunda Academia Climática 2026.

Este es un espacio de diálogo y acción, que sitúa en el centro del debate la identidad, los conocimientos ancestrales y el profundo respeto por la Madre Tierra que caracteriza a las comunidades indígenas del estado.

La iniciativa parte de que la verdadera justicia climática exige que las poblaciones que habitan y cuidan de primera mano los territorios tengan voz directa sobre las decisiones que impactan su futuro.

En este sentido, la Academia se consolidó como un foro para escuchar las inquietudes de la juventud indígena y visibilizar sus propuestas para la conservación del agua, los bosques, los suelos y las microcuencas locales.

Sinergia institucional

Esta segunda edición se realizó en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn).

Durante el acto se contó con una destacada comitiva de autoridades y representantes institucionales como la Magdalena Torres Abarca, titular de la Semahn, Angélica López, oficial nacional de Educación, Gabriela Barrientos, de Unicef.

Además, del doctor Javier López Sánchez, rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), el maestro Fidel Kalax, regidor del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas; y el Mtro. Cuauhtémoc Hernández, director de Organización y Desarrollo de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Con este encuentro se busca un intercambio bidireccional. Las y los jóvenes asistentes no solo adquieren nuevas herramientas metodológicas y tecnológicas de acción ambiental sino que asumen el rol de educadores al compartir la realidad de sus comunidades y plantear soluciones construidas desde su cosmovisión.