Jóvenes llegan a la universidad con pocas habilidades: Chacón

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, comentó que llevan años percatándose de que muchos jóvenes llegan al nivel superior con carencias de ciertas habilidades y competencias que son básicas y necesarias para tener éxito en la vida universitaria.

La Benemérita Unach es parte del 30 % de universidades públicas autónomas de México que no tiene bachillerato; eso ha obligado a involucrarse más con los bachilleratos para trabajar en coordinación a fin de combatir ese rezago en matemáticas, razonamiento lógico y comprensión lectora.

Todo esto lo dijo al ser cuestionado sobre los resultados de la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), en la que México registró resultados no tan positivos.

"Ya empezamos el año pasado a involucrarnos más con las prepas, firmamos un convenio con Cobach, con Cecyte, y arrancamos con nuestro programa semillero que implicó trabajar una vez al mes con preparatorias indígenas".

Indicó que fortalecerán todavía más ese trabajo al tiempo de trabajar con las prepas, ya que están explorando la posibilidad de habilitar un semestre cero en la universidad, para que todas y todos los jóvenes aceptados en cada carrera, antes del primer semestre, lleven un curso de nivelación o regularización.

Tecnología mal aplicada

Chacón Rojas indicó que herramientas mal utilizadas como la inteligencia artificial y las clases híbridas (presenciales y en línea) han sido factores para esta falta de habilidades y conocimientos, aunque son una vía necesaria y pertinente en los tiempos que estamos viviendo.

Para poder estudiar en línea, hay que fortalecer primero ciertas capacidades, lo cual no se hizo. Las clases virtuales se habilitaron de un momento a otro por la pandemia, lo que trajo ciertas consecuencias.