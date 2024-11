Jóvenes, los que más buscan trabajo

El 70 por ciento de los interesados en una vacante de empleo son jóvenes, informó Zaynia Andrea Gil Vázquez, secretaria de Economía Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, luego de inaugurar la Feria del Empleo que se realizó ayer viernes.

Sin embargo, a pesar de que fueron muchos los jóvenes que acudieron a esta Feria del Empleo del Ayuntamiento de la capital del estado, varios de ellos, al ser entrevistados, manifestaron no estar de acuerdo con los horarios establecidos por las empresas.

Analista

Victoria Ocampo, analista de reclutamiento de una empresa destacada a nivel nacional, y una de las 20 participantes que ofertaron vacantes, destacó que, aunque muchos muestran estar deseosos de conseguir un trabajo y formar parte de la empresa, al momento de señalar el horario que se requiere para el puesto, los aspirantes desisten de entregar sus documentos o bien, los entregan en caso de que se solicite otra vacante con un horario distinto al ofertado.

En cuanto a experiencia y preparación académica, Ocampo señaló que hay aspirantes de ambos casos y quienes buscan un trabajo por primera vez, es notable cuando algunos se prepararon previamente con documentación.

“Actualmente vemos gente preparada y no tanto, con muchas ganas de trabajar y con cierta experiencia. El tema que observo es que no cuentan con disponibilidad de horario, si se les ofrece un turno nocturno, se espantan y dicen no gracias. Las empresas buscamos disponibilidad y ganas de trabajar y es importante que la gente sepa que eso es importante para nosotros como empleadores”; dijo.

Motivo

En cuanto a los aspirantes que acudieron a la feria, que en su mayoría eran jóvenes entre 20 y 27 años de edad, sus motivos eran diversos, entre ellos, adquirir mayor experiencia laboral, encontrar una vacante acorde al perfil profesional que estudian o bien, apoyar económicamente a su familia.

Aunque muchos de ellos ya habían tenido empleo antes, para algunos era la primera vez que acudían a una feria del empleo.

Consejo

Al preguntarles qué consejo darían a quienes buscan trabajo por primera vez, algunos señalaron que lo principal es tener paciencia, pues las empresas prometen llamar si están interesados en algún perfil del aspirante, “tardan en llamarte o no llaman”, dijo Gustavo Flores, de 23 años, que busca trabajo de administrativo.

Y, otro consejo más, fue el de tener una actitud positiva; “Sí es difícil encontrar trabajo, pero si prestas mucha atención, si le echas muchas ganas y eres positivo en todo, te irá bien”, dijo Alejandro Reyes, otro joven aspirante.