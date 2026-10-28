Jóvenes no saben que son las ITS

Aunque existe mucha información y recomendaciones sobre prevención y atención de las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre muchos jóvenes todavía es complicado hablar del tema, y en caso de un contagio, atenderse sin pensar en lo que va pensar su familia o los médicos.

Andrea Yuset Zárate Vidal, docente en la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que un factor es que en muchos contextos se habla más de la prevención del embarazo no deseado que de las infecciones.

“Dentro del ITS es el si no lo veo, no lo tengo; si no me siento mal, no lo tengo”. En su experiencia, se ha encontrado con que muchos jóvenes piensan que todas las infecciones de transmisión sexual actúan se manifiestan rápidamente; por ejemplo, que al día siguiente comenzará a manifestar síntomas.

Pero como no es así, ya que en muchos casos el proceso de infección y manifestación es muy variado, puede ir de una a dos semanas, tres, cuatro, o incluso 180 días en el caso de la hepatitis B y C; los jóvenes continúan con su vida sexual activa, a veces sin preservativo.

Muy pocos suelen hacerse pruebas de ITS o de VIH de manera frecuente, aun cuando llevan una vida sexual activa, a pesar de que estas son gratuitas, sobre todo las rápidas, son confidenciales, y si resulta positivo hay un manejo y atención integral sin prejuicios.

Recientemente, estudiantes organizaron una feria de la sexualidad, enfocados en temas como las ITS, el VIH, embarazo y más, precisamente para combatir el desconocimiento y los prejuicios.