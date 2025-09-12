Jóvenes podrán asumir cargos en Cabildo Juvenil

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de la Sexta Regiduría en coordinación con el Instituto de la Juventud (Injuve) invitó a jóvenes estudiantes a participar para integrar el Cabildo Juvenil Cobachense 2025, el ejercicio está dirigido a estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) que residan en la capital chiapaneca, con el objetivo de dar voz a estudiantes y fomentar su participación en la vida pública.

La convocatoria cuenta con el lema “Jóvenes en la Nueva ERA” y tiene el propósito de abrir espacios de participación ciudadana para la juventud.

Además, los seleccionados tendrán la oportunidad de representar cargos como presidente municipal, síndico, secretario y regidores, y presentar sus propuestas en sesión solemne de Cabildo el próximo 24 de septiembre de 2025.

Para participar, las y los interesados deberán registrar una iniciativa de política pública acompañada de un video de presentación y documentación básica.

Las propuestas deberán enfocarse en temas como Medio Ambiente, Desarrollo Socioeconómico, Juventud y Deporte, Derechos Humanos, Igualdad de Género, Educación, Salud, entre otros.

Asimismo, el comité de selección, integrado por autoridades municipales y del Injuve, evaluará los proyectos con base en la originalidad, viabilidad y pertinencia de las propuestas.

La lista de los 12 jóvenes que integrarán el Cabildo será publicada el 22 de septiembre en redes sociales oficiales.

Además del reconocimiento público, las y los participantes elegidos recibirán tabletas electrónicas cómo incentivo.