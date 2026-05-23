Jóvenes podrán liberar Cartilla Militar en 90 días

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dio a conocer la convocatoria dirigida a jóvenes de la clase 2007 y remisos mayores de 18 años para realizar el Servicio Militar Nacional y obtener su Cartilla Militar liberada en un periodo de solo tres meses, como parte del 2/o Escalón 2026 que se desarrollará del 22 de junio al 18 de septiembre.

A través de las Comandancias de la VII Región Militar, 31/a Zona Militar y el 13 Batallón de Infantería, invitan a los interesados a acudir a las instalaciones castrenses más cercanas para entregar su documentación e integrarse al programa de adiestramiento.

“El Servicio Militar Nacional fortalece valores como la disciplina, la identidad nacional, la responsabilidad social y el amor a la patria, además de contribuir en la formación integral de las y los jóvenes mexicanos”, informaron autoridades del cuartel militar en Rancho Nuevo.

Requisitos

Los requisitos para participar son: acta de nacimiento, CURP, identificación oficial (INE), comprobante de domicilio y Cartilla Militar en el caso de los hombres.

Señalaron que las mujeres también pueden integrarse de manera voluntaria y al concluir el adiestramiento recibirán una certificación oficial por parte de la institución militar.