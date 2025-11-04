Jóvenes rescatados en altamar retornarán a sus hogares

17 jóvenes originarios del municipio de Tila y uno de Tumbalá, entre los que destacan dos jovencitas, forman parte de los 28 menores, rescatados en los litorales entre Sinaloa y Sonora, por la Secretaría de Marina Armada de México.

La noticia se viralizó, luego de que los efectivos los rescataron de una embarcación acuática, en la que se desplazaban desde un puerto en Sinaloa y pretendían moverlos hacia algún lugar en Baja California Norte, presuntamente para labores en campos agrícolas.

Hoy Salto de Agua, fue sede de la primera escala antes de volver a sus hogares y para ello un equipo interdisciplinario del estado, la Federación y algunos funcionarios de Tila, Tumbalá, Palenque y Salto de Agua, recibieron a los menores para brindarles alimentación y un lapso de tiempo para continuar su viaje.

Los responsables del grupo expresaron un mensaje de agradecimiento a todos los que participaron en este recibimiento y a las fuerzas de seguridad por el acuerpamiento, los jóvenes en las próximas horas serán devueltos con sus respectivas familias