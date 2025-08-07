Jóvenes saldrán con doble certificado en media superior

En seguimiento a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, el representante de la Secretaría de Educación Pública en Chiapas (SEP), Raúl Eduardo Bonifaz, confirmó que vendrán ajustes en el nivel de Media Superior, a fin de que las juventudes salgan con dos certificados.

Documentos

El primero dijo, será general y avala que terminaron ese rubro educativo; el otro documento técnico confirmará que desarrollaron habilidades en el ámbito tecnológico.

Bonifaz resaltó que egresar con alguna formación técnica permitirá a esta comunidad estudiantil obtener algún empleo con mejores ingresos.

El planteamiento, explicó, es adecuar los bachilleratos para que haya una sola línea de materias, pero con más espacios para los jóvenes.

Dijo que hay un interés de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, de generar más lugares de calidad para las juventudes en el país.

Destacó que el certificado técnico estará avalado por una institución de Educación Superior, lo que se traduce en una mayor oportunidad laboral. Se espera que las nuevas medidas educativas comiencen a implementarse en el siguiente ciclo escolar.

Estos ajustes, dijo, tienen el propósito de que los estudiantes se mantengan en las aulas. En Chiapas, destacó, también se ha expresado el interés de que las alumnas y alumnos estén en las escuelas, sobre todo, en Media Superior que es un nivel donde se presenta un porcentaje importante de deserción escolar.

Becas

Las becas que ha proporcionado el gobierno, resaltó Bonifaz, forman parte del impulso para que las alumnas y alumnos cuenten con un apoyo para seguir con sus estudios en sus diferentes niveles.

Finalmente, el representante de la SEP en Chiapas, destacó la construcción que se está haciendo de un manual y protocolo para atender en Educación Básica la violencia sexual.