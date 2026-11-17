Estudiantes del Telebachillerato Belisario Domínguez Palencia, ubicado en el ejido Los Ángeles, municipio de Villaflores, participaron en una jornada de reforestación y educación ambiental para fortalecer la conservación de los recursos naturales en la región.

La actividad se realizó en el marco de la Semana Nacional por la Conservación 2026, bajo el lema “Conservación de la naturaleza: nuestro futuro”, mediante la colaboración de SOS Social Solutions y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la Reserva de la Biosfera La Sepultura.

Durante la jornada, técnicos del proyecto SOS-IKI-Foncet y personal de la Conanp dialogaron con las y los jóvenes sobre los principales desafíos ambientales que enfrenta su territorio, entre ellos, el manejo integral del fuego, la restauración de la subcuenca El Tablón y los efectos del cambio climático.

Además de compartir información sobre la importancia de proteger los ecosistemas, la actividad buscó involucrar a las nuevas generaciones en el cuidado de su entorno, al reconocer que la conservación de los recursos naturales requiere de la participación de las comunidades.

Reforestación

Asimismo, fuera de las aulas, cada estudiante participó en la plantación de un árbol, con el compromiso de cuidarlo y acompañar su crecimiento durante el tiempo que permanezca en el bachillerato.

Con estas acciones, las organizaciones participantes destacaron que buscan que la educación ambiental trascienda las actividades escolares y se convierta en una práctica cotidiana, especialmente entre las juventudes que habitan en zonas cercanas a las áreas naturales protegidas.

La jornada también destacó el papel de las nuevas generaciones como aliadas en la conservación de la Reserva de la Biosfera La Sepultura.