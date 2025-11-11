Jóvenes se sumarán a movilización nacional

Jóvenes tapachultecos han mostrado interés por sumarse a la movilización nacional convocada y programada para el sábado 15 de noviembre, en donde expondrán sus inquietudes para tener un México más justo, seguro y libre corrupción.

A diferencia de otras sedes, en Tapachula solo se realizará una concentración masiva que será a las tres de la tarde en el parque central Miguel Hidalgo, en donde harán un mitin, con la participación exclusivamente de jóvenes.

Dijeron que se ha hecho la convocatoria a estudiantes de diversas universidades públicas y privadas de Tapachula, quienes han mostrado su interés por ser parte de esta movilización nacional en contra de las políticas públicas del Gobierno Federal.

Señalaron que el movimiento en Tapachula como en el resto del país no mantiene ninguna afiliación política ni ideológica, y su principal objetivo es fomentar la conciencia ciudadana ante los problemas de inseguridad, justicia y corrupción que enfrentan la nación.

Puntualizaron que la participación ciudadana será fundamental en esta movilización, y se espera que los jóvenes tapachultecos se unan para expresar sus voces y demandas.