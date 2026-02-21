Jóvenes sostienen ncuentro con el escritor Juan Villoro

A través del futbol uno puede descubrir muchos de los secretos de una sociedad y de sus sentimientos, cosas que busco transmitir en mis escritos, aseveró el autor Juan Villoro, durante la presentación por vez primera del libro “Héroes Numerados”, realizada en el Centro de Convenciones Universitario Dr. Manuel Velasco Suárez, de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Ante la secretaria para la Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, Mónica Guillén Sánchez, compartió que, en sus escritos, también busca mostrar la parte humana de los protagonistas, sus preocupaciones, sus reacciones, sus ideas, las cuales también juegan y tienen parte de como los futbolistas y el árbitro se desempeñan dentro de la cancha.

Declaró que su gusto por la escritura tuvo su génesis durante su niñez, a través de escuchar a grandes narradores que hacían del deporte grandes batallas, describiendo de manera épica cada jugada y bautizando a los jugadores con nombres tan llamativos como ocurrentes.

En su oportunidad, el antropólogo Andrés Fabregas Puig, mencionó que la narrativa de Juan Villoro es realmente una exploración de la condición humana, que a través de la ironía permite entender la cultura mexicana y la condición de nuestra sociedad, a través de un gran manejo de la palabra.

Reflexión

Asimismo, el escritor Pablo Salazar López comentó que, desde el nombre de la obra, rescata la vocación épica del fútbol, dado que, a través de su pluma, habla de la vorágine diaria del fútbol moderno, salpicándola de humor e ironía, así como de reflexión.

Al respecto, el rector Oswaldo Chacón Rojas, aseguró que Juan Villoro es un gran escritor mexicano que nos ayuda a entender lo que somos, nuestros retos, pasiones y desafíos, siendo sin lugar a dudas un referente para los interesados en la lectura.

Finalmente, Chacón Rojas le agradeció el tiempo que le dedicó a las juventudes unacheses, durante su visita a distintos espacios de la institución, donde convivió con estudiantes de diferentes unidades académicas.