Joyyo Mayu: el pulmón que invita al descanso

En medio del calor característico de la temporada, el parque Joyyo Mayu se posiciona como una de las mejores opciones para el esparcimiento familiar durante la Semana Santa, gracias a su amplia oferta de actividades al aire libre, riqueza natural y un entorno protegido que resguarda la biodiversidad de la capital chiapaneca.

Ubicado en el corazón de la ciudad, este espacio forma parte del complejo conocido como “Los Pulmones de la Capital”, junto con Caña Hueca y Parque Tuchtlán, áreas que en 2025 fueron declaradas Área Natural Protegida (ANP) por su importancia ecológica.

Con una extensión total de 35.79 hectáreas, este sistema de parques alberga más de seis mil 448 árboles en su interior, además de 200 más en sus alrededores, convirtiéndose en el espacio con mayor cobertura arbórea en la capital chiapaneca.

Este entorno no solo brinda sombra y frescura a los visitantes, sino que también funciona como hábitat para la fauna local.

En particular, se han registrado 148 especies de aves, de las cuales cuatro están catalogadas como amenazadas y 11 cuentan con estatus de protección, lo que posiciona a la zona como un sitio clave para la conservación de la avifauna.

Durante este periodo vacacional, Joyyo Mayu ofrece diversas opciones recreativas para visitantes de todas las edades.

Entre las principales actividades destacan caminatas, trote, ciclismo, áreas de juegos infantiles, zonas de descanso y espacios ideales para picnic.

Además, su cercanía con otros parques permite a los visitantes recorrer todo el corredor verde, disfrutar de áreas deportivas en Caña Hueca o complementar la experiencia con actividades educativas y de contacto con la naturaleza en Tuchtlán.

Horarios y acceso

El parque se mantiene abierto al público en horarios accesibles, generalmente desde tempranas horas de la mañana hasta la noche, lo que permite a las familias organizar visitas tanto para activación física como para momentos de relajación.

El acceso es gratuito, lo que lo convierte en una alternativa económica y atractiva para quienes buscan opciones locales durante la Semana Santa sin salir de la ciudad.

La declaratoria como Área Natural Protegida busca no solo preservar la biodiversidad, sino también fomentar una cultura de cuidado ambiental entre la ciudadanía.

Autoridades han reiterado el llamado a mantener limpias las áreas, respetar la flora y fauna, y hacer uso responsable de las instalaciones.

En esta Semana Santa, Joyyo Mayu se presenta como un destino ideal para reconectar con la naturaleza, promover la convivencia familiar y redescubrir uno de los espacios más emblemáticos de Tuxtla Gutiérrez, donde la vida natural y la ciudad conviven en armonía.