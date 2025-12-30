﻿﻿
Juan Carlos Moreno asiste a entrega de medallas al mérito

Diciembre 30 del 2025
El evento estuvo encabezado por el gobernador del estado de Chiapas. Cortesía
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la ceremonia de Entrega de Reconocimientos y Medallas al Mérito Estatal de Investigación y a la Entrega de Apoyos Únicos al Sistema Estatal de Investigadores, encabezada por el gobernador constitucional Eduardo Ramírez Aguilar y el director de la Agencia Digital Tecnológica del Estado, Jovani Salazar Ruiz.

Desde las instalaciones del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología, se reconoció a investigadoras, investigadores, docentes y estudiantes de nivel medio superior y superior, quienes destacaron por su contribución en los ámbitos científico, tecnológico, humanístico y de innovación, fortaleciendo el desarrollo del conocimiento y la formación académica en Chiapas.

En este sentido, el magistrado presidente Moreno Guillén, refrendó el compromiso interinstitucional con el impulso a la ciencia, la educación y la innovación como pilares fundamentales para el bienestar social, la solución de problemáticas públicas y la construcción de una entidad más justa, preparada y con oportunidades para todas y todos.

