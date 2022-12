Descontentos por registro del nombre “pan compuesto”

Propietarios de cenadurías en Comitán y familiares de los creadores del pan compuesto manifestaron su inconformidad y preocupación por el registro del nombre ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), por lo que solicitaron un diálogo con Katyna de la Vega Grajales, secretaria de Turismo en el estado, para que anule el registro al no ser de su creación.

Elsa Villafuerte Martínez, propietaria de la lonchería “Martínez Tío Jul”, afirmó que el pan compuesto es parte de la identidad de los comitecos y que “es de todos”.

Señalando que “no puede venir una persona que no vive en Comitán, que no conoce, que nunca lo ha preparado y no sabe cómo surgió, a querer apropiarse y adueñarse del nombre. No nos interesa si es para ponerle como nombre a un restaurante o un hotel, queremos que se le devuelva a Comitán lo que le corresponde”, enfatizó.

Por su parte, Juan Pablo Altuzar Gordillo, de la cenaduría “Sabores de Comitán”, solicitó un diálogo con Katyna de la Vega, con el objetivo de que ella aclare esta alarmante situación y asegure que en un futuro no se apropiará en su totalidad del nombre pan compuesto, para su uso exclusivo.

Los empresarios fueron respaldados por José Greene, representante de la Canaco Comitán, quien además señaló que el IMPI no debió otorgar el registro del nombre a ninguna persona en particular, “porque pertenece a la cultura y arte culinario de Comitán, es la carta de presentación de los comitecos en otras ciudades”, refirió.

Origen del pan compuesto

En 1938, la pareja conformada por Julián Martínez Martínez y Karina Constantino Guirou, originarios de San Cristóbal de Las Casas y Chilón, respectivamente, llegaron y se asentaron en la ciudad de Comitán, comenzando con la venta de antojitos o “boquitas” —como se le llamaba en ese tiempo—, creando el pan compuesto y estableciéndose como comercio formalmente en Los Portales del Centro Histórico en el año de 1950.

La nieta de don Julián Martínez, la profesora Elsa Villafuerte Martínez, dijo de manera contundente que “si a alguien le corresponde ese registro, es a la familia Martínez Constantino, creadora del pan compuesto desde 1938, sin embargo, pido la nulidad del registro y se le otorgue a Comitán”.

“Es de Comitán y para los comitecos, no tiene por qué estar ese registro en manos de alguien que no lo merece”, concluyó.

El empresario comiteco Segundo Guillén afirmó que se trató de un desatino de la secretaria de Turismo (Sectur estatal), al registrar un nombre que es de propiedad popular.

En la conferencia de prensa que realizaron los empresarios, estuvieron presentes representantes de la Canirac Comitán, Asociación de Restauranteros Región Sur Fronteriza, Asociación de Hoteles Comitán, Canaco, Servytur Comitán, y el presidente del Comité de Pueblos Mágicos.