Jubilado presenta escrituras de propiedad en disputa

Miguel Ángel Castillejos Vila, profesor jubilado con 36 años de servicio en la Secretaría de Educación Federalizada en Chiapas, rechazó los señalamientos que ha hecho en su contra el empresario ganadero Jaime Mantecón Álvarez, quien lo acusa de despojarlo de un rancho, sin embargo el profesor presentó escrituras de la propiedad en disputa.

En entrevista, Castillejos Vila presentó copia de la escritura que está a su nombre desde el 2011, junto con el plano y un historial del Registro Público de la Propiedad.

Explicó que cuenta además con copias de escrituras anteriores desde 1971.

Cambio de propietarios

Relató que en 1974 una señora de nombre Francisca vendió el predio a Francisco Ruiz Toledo; en 1997, este lo vendió a Pascual Lemus, quien a su vez lo vendió al licenciado Ricardo Toledo Duque y este último fue quien le cedió la propiedad por medio de una compraventa.

En ese sentido rechazó que existan dos escrituras o duplicidad: “Es falso que haya dos escrituras”, afirmó. Señaló además que tiene la posesión del terreno desde 2011 que actualmente lo fumiga, por lo que no está en manos del empresario y negó haber acudido con personas armadas a amedrentar al susodicho.

El entrevistado indicó que el asunto fue llevado ante un juez penal y que Mantecón Álvarez apeló la sentencia ante la Sala de Magistrados.