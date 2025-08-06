Jubilados de la Unach exigen solución por fraude

Extrabajadores, jubilados académicos y administrativos de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) hicieron un llamado a las autoridades estatales para dar una solución al proceso legal que han interpuesto para que les sean pagados los terrenos que les fueron arrebatados en 2016 de manera fraudulenta.

Armando López Ramírez, vocero de los denunciantes, dijo: “Llevamos ya seis años luchando ante los tribunales para que se nos haga justicia en cuanto al pago de nuestros terrenos adquiridos en 1983 para fundar el Fraccionamiento Universitario y vendidos al señor Rodolfo Granda Sánchez”.

Relataron que en 2016, quien con la complicidad de la notaria número 108 Maria Eugenia Castellanos Castellanos, así como del comité directivo integrado por María Eugenia Villatoro Parada, José Cutberto Parada Cortes, Eradio Zavala de Los Santos, Ricardo Camacho Ruiz y José Ramiro Culebro Sosa llevaron a cabo acuerdos a espaldas de los socios y verdaderos dueños para perpetrar el mega fraude que hasta hoy siguen padeciendo.

“El señor Granda hasta la fecha sigue construyendo edificios habitacionales en nuestros terrenos sin liquidar el adeudo contraído”, indicaron.

Informaron que han recurrido al Poder Judicial “pero nuestra demanda permanece en el mismo lugar por los artilugios y barreras empleadas por los jueces y magistrados de la sala civil, quienes han empleado mil artimañas para no hacernos justicia y para no resolver nuestra demanda”.

“Todo es producto de la corrupción de los impartidores de justicia para solapar el fraude y proteger al mayor depredador inmobiliario de Chiapas: Rodolfo Granda Sánchez”, expresaron.

En este contexto solicitaron la intervención del gobernador del estado para que de una vez por todas se les haga justicia, recobren sus derechos sobre este predio y se les pague un monto estimado superior a los 200 millones de pesos.